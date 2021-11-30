Підтримка надається не потенційній жертві, а агресору: Ілларіонов поділився побоюваннями щодо зустрічі Байдена та Путіна

Колишній радник президента Росії Андрій Іларіонов, який нещодавно заявив, що Джо Байден не хоче надання Україні плану щодо членства у НАТО, стверджує, що на даний момент потенційна можливість зустрічі українського та американського президентів навіть не обговорюються.

В ефірі «Україна 24» він зазначив, що наразі обговорюється тема загроз Україні, підготовки російських військ тощо.

«Ті самі американські ЗМІ, той самий держсекретар Блінкен говорять про те, як у цій ситуації повинні поводитися союзники, в тому числі й головний союзник, — надати підтримку потенційній жертві… Замість того, щоб хоча б подзвонити українському президенту, висловити свою підтримку і запитати, що потрібно зробити для того, щоб підтримати Україну в такий відповідальний і важкий момент, що ми чуємо? „Ми говоритимемо зараз із Путіним“. Тобто, таким чином, підтримка, якщо і виявляється, то не потенційній жертві, а потенційному агресору» , — вважає Іларіонов.

До речі, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що дата зустрічі президентів США та РФ «не визначена», і що переговори можуть відбутися до кінця поточного року у форматі відеоконференції.

У зв'язку із цим Іларіонов зазначив, що «найбільшим питанням» є те, що стане головною темою можливих переговорів.

«Виникають серйозні побоювання щодо того, що на додаток до того, що Байден вже казав, відмовляючи Україні у вступі до НАТО, наданні ПДЧ, до цього, не виключено, додається вимога до України — ухвалити Мінські угоди в інтерпретації Путіна. А також надання політичної автономії ОРДЛО — те, що Путін запропонував на Женевському саміті і з чим адміністрація Байдена погодилася», — припускає екс-радник Путіна.

У Ілларіонова «складається враження, що за це Путін, можливо, дасть якісь зобов'язання, відповідно до яких він, можливо, не здійснюватиме протягом якогось часу великомасштабного наступу, але американська адміністрація має взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання українською стороною ось цих вимог Путіна, які він пред'явив у Женеві».

Він вважає, що Джо Байден зацікавлений у встановленні особливих стосунків між ним та господарем Кремля.

«Тут багато залежить від принципової позиції української влади — не тільки Міністерства закордонних справ, а й президента… Поки що я не чув принципових заяв з українського боку. Це погана ознака. Публічні слова відіграють важливу роль», — додав він.

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