Байден не включить Україні «зелене світло» для вступу до НАТО: Ілларіонов назвав причину
Президент США Джо Байден, який нещодавно зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, протягом своєї каденції не надасть нашій країні План дій щодо членства у НАТО.
Як передає «Україна 24», про це заявив екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.
«Стосовно вступу України у НАТО або навіть надання ПДЧ, позиція не тільки Німеччини і Франції, але й Байдена досить чітко позначена — вона змінилася між квітнем та червнем 2021 року», — зазначив він і додав, що президент США «не хоче надавати ПДЧ Україні».
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«Щодо причин, то можна висловлювати різні гіпотези, але ми можемо бути досить впевненими, що за часів президентської каденції Байдена ПДЧ Україні не буде надано… І у цьому не недолік України або нездатність виконати якісь умови, або недолік боротьби з корупцією. Це не має жодного відношення до справи. Таке рішення Байдена, він просто цього не хоче. Поки він знаходиться у Білому домі, він ПДЧ не надасть», — вважає Андрій Ілларіонов.
Нагадаємо, що у рамках робочого візиту Зеленського в США були підписані двосторонні документи, в тому числі й Рамкова угода між Міноборони України та Пентагоном.
Фото: https://ua.depositphotos.com.436
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