Байден не включить Україні «зелене світло» для вступу до НАТО: Ілларіонов назвав причину

Президент США Джо Байден, який нещодавно зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, протягом своєї каденції не надасть нашій країні План дій щодо членства у НАТО.

Як передає «Україна 24», про це заявив екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

«Стосовно вступу України у НАТО або навіть надання ПДЧ, позиція не тільки Німеччини і Франції, але й Байдена досить чітко позначена — вона змінилася між квітнем та червнем 2021 року», — зазначив він і додав, що президент США «не хоче надавати ПДЧ Україні».

«Щодо причин, то можна висловлювати різні гіпотези, але ми можемо бути досить впевненими, що за часів президентської каденції Байдена ПДЧ Україні не буде надано… І у цьому не недолік України або нездатність виконати якісь умови, або недолік боротьби з корупцією. Це не має жодного відношення до справи. Таке рішення Байдена, він просто цього не хоче. Поки він знаходиться у Білому домі, він ПДЧ не надасть», — вважає Андрій Ілларіонов.

Нагадаємо, що у рамках робочого візиту Зеленського в США були підписані двосторонні документи, в тому числі й Рамкова угода між Міноборони України та Пентагоном.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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