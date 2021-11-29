У 41 рік помер художній директор Louis Vuitton та засновник бренду Off-White

У віці 41 року помер відомий американський модельєр Вірджіл Абло. Причиною смерті стала рідкісна форма раку — ангіосаркома серця. Як повідомляє видання People, дизайнер таємно боровся із захворюванням останні два роки.

Абло, який народився у родині емігрантів з Гани, у 2018 році став першим темношкірим художнім директором чоловічої лінійки одягу французького бренду Louis Vuitton. Він також був творцем та виконавчим директором модного будинку Off-White, який він заснував у Мілані у 2013 році.

У Вірджила Абло залишилися дружина та двоє дітей.

«Ми всі шоковані жахливою новиною», — заявив французький мільярдер Бернар Арно, президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy. Він назвав Вірджила «геніальним дизайнером».

«Вірджіл, я не можу знайти слів. «Світ втратив суперзірку моди …», — написала в соцмережах дизайнер Донателла Версаче.

Абло не вчився на дизайнера. Шити його навчила мати-кравчиха. До числа клієнтів та друзів Абло входили Кім Кардащ'ян, Каньє Вест, Хейлі Бібер, Белла та Джіджі Хадід.

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