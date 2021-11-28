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Затягнуло в конвеєр на заводі: зірка телешоу «Х-фактор» та «Голос» загинув у США

16:35 28 листопада 2021
Томас Уеллс

У США загинув 46-річний Томас Веллс — учасник популярних американських телевізійних шоу «Х-Фактор», «Голос» та «Америка має талант». Як повідомило видання TMZ із посиланням на дружину Томаса Джесіку, зі співаком-аматором стався страшний нещасний випадок на робочому місці. На заводі з виробництва шин у штаті Оклахома Томаса затягнуло у конвеєр.

Уеллс, батько трьох дітей, був госпіталізований з тяжкими травмами. Пізніше його перевезли повітрям до іншої лікарні в штаті Техас. Проте лікарі не змогли врятувати життя пацієнта.

Томас Уеллс почав займатися музикою в ранньому дитинстві. Він не лише співав, а й грав на різних інструментах, підбираючи мелодії зі слуху.

Шоковані шанувальники Томаса висловлюють свої співчуття у соцмережах.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», померла «королева весільних тортів» — її останньою клієнткою була дочка Білла Гейтса.

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