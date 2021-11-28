Фото Кейт Міддлтон з підбитим оком обурило користувачів мережі

Італійський художник Александро Паломбо (AlexSandro Palombo) презентував свій новий проєкт, присвячений засудженню домашнього насильства. Він представив відредаговані ним фотопортрети відомих жінок, зобразивши їх жертвами та додавши на їхні обличчя синці та порізи.

Були використані зображення віцепрезидента США Камали Гарріс, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейського центрального банку Крістін Лагард, королеви Іспанії Летиції, а також герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Фото супроводжував підпис: «Вона повідомила про нього поліцію, але їй ніхто не повірив. Але вона залишилася сама. Але її не було захищено. Але він не зупинився. Але її все одно вбили».

Як повідомляє видання Daily Express, Паломбо заявив, що хоче привернути увагу до того, що політики недостатньо реагують на проблему «гендерного насильства» і підкреслити «неефективність системи підтримки та захисту жертв».

Проте робота Александро викликала критику у мережі. «Експлуатація жінок без їхнього дозволу — ще одна форма насильства», «Ви не мали права публікувати чи редагувати зображення цих жінок…», «Вам має бути соромно», — писали у коментарях. А хтось порадив принцу Вільяму подати до суду на художника, який представив його як аб'юзера.

Інші користувачі, втім, хвалили італійця за те, що він присвятив свою творчість такій важливій проблемі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон здивувала школярів, несподівано з'явившись до них на урок.

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