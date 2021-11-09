10-річного хлопчика загриз собака його друга, до якого він прийшов у гості пограти

У передмісті британського міста Карфіллі на південному сході Уельсу сталася трагедія. 10-річний Джек Ліс прийшов після уроків до свого приятеля, щоб пограти з ним. Однак на хлопчика напав собака, який проживав у будинку. Дорослих на цей момент не було — діти були самі.

Шокований друг Джека вибіг надвір і звернувся до сусідів із проханням про допомогу. «Мій собака вбив мого друга», — сказав він. Сусіди не зуміли відтягнути агресивного пса, що вчепився у тіло дитини. Тварину застрелили поліціянти, які прибули на виклик. Джек помер на місці.

Видання Daily Mail повідомляє, що це був 15-місячний пес «на зразок американського пітбуля». З ним уже були проблеми. Так, нещодавно він вкусив чоловіка на вулиці, а також розтерзав кота.

Раніше «ФАКТИ» писали, що п'ять бійцівських псів роздерли стареньку в Харкові.

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