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У Швеції вперше в історії прем'єр-міністром стала жінка — але пішла у відставку за кілька годин

9:23 25 листопада 2021
Магдалена Андерссон

У Швеції вперше в історії країни прем'єр-міністром стала жінка. Як повідомляє CNN, 54-річна Магдалена Андерссон, економіст за професією, колишній міністр фінансів та лідер Соціал-демократичної робочої партії Швеції, була обрана шведським парламентом.

Проти Андерссон виступило 174 особи. 117 проголосували за та ще 57 утрималися. За шведськими законами, для обрання на посаду прем'єра потрібно, щоб більшість депутатів не голосували проти. Таким чином Андерссон перемогла з мінімальною перевагою.

Однак через неповні 12 годин Магдалена Андерссон вже подала у відставку. Причиною стало рішення «зелених» вийти з коаліції із партією нового прем'єра. У результаті парламент відмовився схвалити запропонований урядом бюджет країни на користь представленого опозицією.

Втім, Андерссон має шанси знову стати прем'єром при новому голосуванні.

До призначення Андерссон Швеція залишалася єдиною скандинавською країною, де жінка ніколи раніше не обіймала посаду глави уряду.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вперше в історії США трансгендер став адміралом.

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