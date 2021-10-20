Вперше в історії США трансгендер став адміралом

Рейчел Левін, призначена президентом США Джо Байденом на посаду адмірала Офіцерського корпусу служби громадської охорони здоров'я США (PHSCC), стала першим в історії країни адміралом-трансгендером. Це також взагалі перший випадок присвоєння трансгендеру вищого генеральського знання («чотири зірки») в американській історії.

Левін також є найбільш високопоставленим чиновником-трансгендером в країні.

Як повідомляє Бі-бі-сі, 63-річна Рейчел Левін, лікар-педіатр за фахом, офіційно склала присягу.

Рейчел (яка народилася Річардом) з 26 березня цього року працювала помічником міністра охорони здоров'я. У неї є двоє дітей. Трансгендерний перехід з чоловіка в жінку вона зробила у 2011 році. А у 2013 році колишній Річард розлучився зі своєю дружиною Мартою Післі.

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