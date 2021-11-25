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Світ

Близько 30 людей потонули при спробі перетнути Ла-Манш на надувному човні

8:47 25 листопада 2021
Мігрант, що вижив

Щонайменше 27 мігрантів потонули, намагаючись переплисти на надувному човні протоку Ла-Манш і потрапити з Франції до Великобританії. Серед загиблих є маленька дівчинка. Перевантажений човен перекинувся неподалік французького порту Кале. Імовірно, аварія могла статися внаслідок зіткнення з контейнеровозом.

Двом мігрантам вдалося вижити. Пошуки зниклих безвісти людей продовжуються.

Як пише видання Daily Mail, це найбільша трагедія у Ла-Манші за весь час спостереження за мігрантами з 2014 року.

Число нелегальних мігрантів, які дісталися човнами до Британії, за минулий рік зросло втричі та перевищило 30 тисяч осіб.

Британський прем'єр Борис Джонсон пообіцяв знищити бізнес контрабандистів, які займаються нелегальним перевезенням людей. Влада Франції також пообіцяла вжити заходів.

Раніше, як писали «ФАКТИ», понад 500 нелегалів штурмували кордон Білорусі з Польщею.

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