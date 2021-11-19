Понад 500 нелегалів штурмували кордон із Польщею

У Білорусі частину нелегальних мігрантів було вивезено з кордону з Польщею, проте люди, які прагнуть прорватися на територію ЄС, як і раніше, випробують на міцність польську сторону.

Так, у прикордонній службі РП повідомили, що напередодні дві великі групи намагалися силою перетнути кордон — в одній було 500, а в іншій — 50 іноземців. «Люди були агресивні», — йдеться у повідомленні.

Wczoraj tj.18.11 granicę próbowano przekroczyć 255 razy. #FunckjonariuszeSG wydali 45 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.

Dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - 1 liczyła 500 a druga 50 cizoziemców. Особи були agresywne. #NaStrazyGranicy pic.twitter.com/k9frcLmyNt — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021

Нагадаємо, що українські прикордонники «завернули» 15 «туристів» — вихідців із Близького Сходу, які намагалися потрапити на територію України з Білорусі.

Ексклюзивний матеріал «За планом Путіна на білорусько-польському кордоні мали загинути люди, — генерал Романенко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото прикордонної служби Республіки Польща.

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