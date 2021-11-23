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Модель, яка вийшла заміж за саму себе, через два місяці подала на розлучення, закохавшись у чоловіка

5:38 24 листопада 2021
Кріс у весільній сукні

Модель із бразильського міста Сан-Паулу Кріс Галера, яка у вересні цього року вийшла заміж за саму себе, тепер подала на розлучення. Як повідомляє видання Daily Star, 33-річна Кріс перед своїм екстравагантним весіллям заявляла, що втомилася покладатися на чоловіків, що вона рада самотності та «не розчарована» відсутністю нареченого. «Я досягла точки, коли подорослішала і зрозуміла, що я — сильна та рішуча жінка», — говорила вона, стверджуючи, що для щастя їй не потрібен супутник життя.

Однак тепер, лише через два місяці, бразилійка закохалася і змінила свою думку, усвідомивши, що все ж таки поспішила і вийшла заміж не за ту людину. Ім'я свого нового обранця Галера не розголошує.

Раніше «ФАКТИ» писали — Паралізована наречена довела нареченого до сліз, з'явившись на весіллі на ногах, а не в інвалідному візку.

Фото Instagram

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