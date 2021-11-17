Паралізована наречена довела нареченого до сліз, з'явившись на весіллі на ногах, а не в інвалідному візку

29-річна американка Челсі Хілл, яка з 2010 року паралізована нижче пояса через нещасний випадок, вирішила зробити на весіллі сюрприз своєму 34-річному нареченому Джею Блумфілду. Як пише видання Insider, Челсі, яка постійно користується інвалідним візком, за допомогою спеціальних фіксаторів для ніг та ходунків зуміла встати на ноги та пройти до вівтаря у супроводі свого батька.

Весільний фотограф Аша Бейлі опублікувала у соцмережі TikTok відео, змонтоване зі знімків, які показують підготовку нареченої та реакцію нареченого. Джей, для якого поява Челсі на ногах стала повною несподіванкою, був щиро вражений і навіть розплакався. Наречений та наречена також разом станцювали.

@ashajpg she said she dreamed of the day she'd look її husband in the eye on their wedding day, and she did that In This Shirt — The Irrepressibles

Челсі, яка організувала в Лос-Анджелесі команду танцюристів на інвалідних візках, каже, що з дитинства уявляла, як вона саме йде до вівтаря. Тож вирішила зробити все, щоб здійснити цю мрію. «Я просто хотіла це відчути — не те щоб моя інвалідність щось у мене забрала, але я просто хотіла відчути, як це — стояти серце до серця, дивлячись йому в очі … Як тільки Джей побачив мене, у нього відпала щелепа. Він був просто шокований, бо ні про що не здогадувався», — розповіла вона.

Дівчина зізнається, що після того, як з нею стався нещасний випадок, вона не була впевнена, що колись знайде того, хто по-справжньому її полюбить. І що вона щаслива, що в її житті з'явився Джей, який прийняв її такою, якою вона є. Їхній роман розпочався у 2014 році.

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Фото Asha Bailey

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