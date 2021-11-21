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Незвичайна подія: королева Єлизавета відвідала спільні хрестини одразу двох своїх правнуків

21:13 21 листопада 2021
Королева Єлизавета

У Королівській каплиці всіх святих у Віндзорському парку 21 листопада відбулися хрестини одразу двох правнуків королеви Єлизавети ІІ. Її внучки принцеса Євгенія (дочка принца Ендрю) та Зара Тіндолл (дочка принцеси Анни) вирішили провести спільну церемонію — що є незвичайним кроком для королівської родини.

31-річна Євгенія народила свого первістка Августа Бруксбенка 9 лютого. Вона планувала хрестити сина у липні, але від цих планів довелося відмовитися після того, як один із запрошених гостей захворів на коронавірус.

40-річна Зара народила свою третю дитину, сина Лукаса Тіндолла, 21 березня.

Як пише видання Daily Express, Її Величність, попри проблеми зі здоров'ям, була присутня на хрестинах — хоча її участь до останнього залишалася під питанням. Під час церемонії використовувалася вода зі священної річки Йордан, яку набрали принц Уельський Чарльз та його дружина Камілла під час свого візиту до Йорданії та переслали до Британії.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Коли доживете до 95, буде не так легко, як раніше», — принц Чарльз відповів на питання про здоров'я королеви Єлизавети.

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