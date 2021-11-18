«Коли доживете до 95, буде не так легко, як раніше», — принц Чарльз відповів на запитання про здоров'я королеви Єлизавети

Принц Уельський Чарльз, який разом зі своєю дружиною Каміллою перебуває з офіційним візитом у Йорданії, відповів на запитання журналістів щодо стану здоров'я його матері.



Як повідомляє Sky News, спадкоємець британського престолу сказав, що королева Єлизавета «в порядку» і подякував за виявлену увагу. Але додав: «Коли ви доживете до 95 років, то все буде не так просто, як раніше. Вже у 73 роки все досить погано!». Чарльзу, найстаршому їх усіх спадкових принців та принцес, виповнилося 73 роки 14 листопада.

Як повідомляли «ФАКТИ», 17 листопада Її Величність провела аудієнцію у Віндзорському замку — і налякала британців багряно-синіми руками.

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter