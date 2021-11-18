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На Google Maps знайшли «тінь інопланетянина», яка викликала бурхливе обговорення у мережі

11:15 18 листопада 2021
Загадкова тінь

У мережі бурхливо обговорюють «тінь інопланетянина», яку знайшли у Google Maps. Як повідомляє видання The Sun, у соцмережі TikTok користувач під ніком hidden.on.google.earth опублікував відео, яке набрало вже понад два мільйони переглядів. У ролику поступово збільшується зображення засніженого скелястого та пустельного пейзажу — доти, доки не з'являється загадкова тінь дивної форми — що нагадує гуманоїда з маленькою головою та витягнутим тілом. Вона ніби ширяє в повітрі. «Зачекайте … Що?», — підписано ролик.

Користувачі мережі почали активно ділитися думками щодо того, що це таке. Більшість вирішили, що це тінь прибульця з космосу. «Прийшов інопланетянин і хотів привітатися», «Їм вдалося прибрати з кадру інопланетянина, але не його тінь», — писали в коментарях.

Деякі відзначали схожість з фараоном зі Стародавнього Єгипту. Інші зазначили, що тінь майже напевно було відкинуто оператором Google Street View та його обладнанням. «Я знаю, що це оператор, але він справді схожий на фараона чи інопланетянина», — написав один із них.

Раніше «ФАКТИ» писали — Розгадана загадка таємничої «чорної дірки» в Тихому океані, яка заінтригувала користувачів мережі.

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