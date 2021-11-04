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Світ

Розгадана загадка таємничої «чорної діри» у Тихому океані, яка зацікавила користувачів мережі

9:32 4 листопада 2021
Острів Восток

Користувач інтернет-платформи Reddit під ніком Kokoblocks нещодавно схвилював мережу, опублікувавши фотографію загадкової «чорної діри» у Тихому океані, яку знайшов на Google Maps. «Якого біса. Це не виглядає як острів», — підписав він скріншот карти.

Пост викликав справжній ажіотаж. Висувалися різні версії — що це може бути секретна військова база, містичний острів із серіалу «Загублені», вхід в інший вимір, інопланетний корабель, що розбився, Бермудський трикутник та інше.

Однак, як пише видання Daily Mail, все виявилося простіше. Це дійсно безлюдний острів — атол Восток (Vostok), який розташований за 644 кілометри від Таїті та входить до складу Республіки Кірібаті. 1820 року його відкрив російський мандрівник Фаддей Беллінсгаузен. Острів названо на честь його корабля «Восток» («Схід»). А чорним атол здається тому, що порос дуже густим лісом. Насправді це темно-зелений колір.

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