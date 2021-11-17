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Картину Фріди Кало продано за рекордні 39,4 мільйона доларів

14:35 17 листопада 2021
Картина «Дієго і я»

Картину знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 39,4 мільйона доларів. Як повідомляє видання Daily Mail, це стало рекордною ціною не лише для робіт самої Кало, а й для всіх латиноамериканських художників. Полотно придбав мільйонер з Аргентини Едуардо Костантіні.

У 1990 році картина «Дієго та я», яка є автопортретом Фріди, що плаче, а на лобі у неї намальований портрет її чоловіка-художника Дієго Рівери, була продана на аукціоні за один мільйон доларів. До речі, попередній рекорд для латиноамериканських художників належав самому Дієго Рівері — його картину було продано у 2018 році за 9,76 мільйона доларів.

Картина «Дієго та я» була написана 1949 року — за п'ять років до смерті художниці, яка померла у віці 47 років. На той час ходили чутки, що Дієго збирається кинути Фріду та одружитися з кінозіркою Марією Фелікс. У результаті в цього роману нічого не вийшло — Дієго залишився з дружиною. Проте автопортрет демонструє біль Фріди через зраду чоловіка. Сама Кало, яка дотримувалася комуністичних поглядів, мала роман з революціонером і радянським державним діячем Львом Троцьким, який у 1937 році ненадовго знайшов притулок у будинку Фріди та Дієго.

Попит на картини Фріди Кало зріс після виходу на екрани у 2002 році біографічного фільму «Фріда» із Сальмою Хайєк у головній ролі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вкрадену нацистами картину Ван Гога продали за рекордні 36 мільйонів доларів.

Фото Sotheby’s

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