Вкрадену нацистами картину ван Гога продали за рекордні 36 мільйонів доларів

На аукціоні Christie's у Нью-Йорку продано картину знаменитого нідерландського художника Вінсента ван Гога «Стога пшениці». Як повідомляє CNN, вона пішла з молотка за рекордну для акварелей роботи цього майстра суму — 35,9 мільйона доларів. Це майже на шість мільйонів дорожче, ніж очікувалося. Найдорожчою з усіх робіт dан Гога є «Портрет доктора Гаше». Він був проданий у 1990 році за 82,5 мільйона доларів.

«Стоги пшениці» датуються 1888 роком. Художник написав цю картину на півдні Франції. Після смерті живописця вона перейшла до його брата Тео, а потім зберігалася у приватних колекціях, змінивши кількох господарів. У роки Другої світової війни її у родини Ротшильдів конфіскували нацисти, які окупували Францію.

1978 року картину придбала нью-йоркська галерея Wildenstein&Co, у якої її потім викупив американський колекціонер Едвін Кокс. Твір мистецтва зберігався в колекції Коксу аж до його смерті минулого року.

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