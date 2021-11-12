26.09 / 26.28 29.77 / 30.13
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вкрадену нацистами картину ван Гога продали за рекордні 36 мільйонів доларів

20:41 12 листопада 2021
«Стога пшениці»

На аукціоні Christie's у Нью-Йорку продано картину знаменитого нідерландського художника Вінсента ван Гога «Стога пшениці». Як повідомляє CNN, вона пішла з молотка за рекордну для акварелей роботи цього майстра суму — 35,9 мільйона доларів. Це майже на шість мільйонів дорожче, ніж очікувалося. Найдорожчою з усіх робіт dан Гога є «Портрет доктора Гаше». Він був проданий у 1990 році за 82,5 мільйона доларів.

«Стоги пшениці» датуються 1888 роком. Художник написав цю картину на півдні Франції. Після смерті живописця вона перейшла до його брата Тео, а потім зберігалася у приватних колекціях, змінивши кількох господарів. У роки Другої світової війни її у родини Ротшильдів конфіскували нацисти, які окупували Францію.

1978 року картину придбала нью-йоркська галерея Wildenstein&Co, у якої її потім викупив американський колекціонер Едвін Кокс. Твір мистецтва зберігався в колекції Коксу аж до його смерті минулого року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Сапфіри тітоньки останнього російського імператора продано на аукціоні за 875 тисяч доларів.

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

жінки

«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.