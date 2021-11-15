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Натовп мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі почав наступ на прикордонний перехід

12:27 15 листопада 2021
Мігранти

Мігранти, які близько тижня стояли стихійним табором на білорусько-польському кордоні, пішли штурмом на прикордонний перехід «Брузги». Зібрався величезний натовп. Колона розтяглася майже на кілометр. Як повідомляє БелТА, з польського боку за колючим дротом (який мігранти намагаються прибрати голими руками, прориваючи загородження) розташувалися силовики з водометами. У повітря піднято гелікоптери, щоб стежити за тим, що відбувається.

Ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Польщі та Білорусії загострилася 8 листопада. При цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає звинувачення у причетності до кризи.

Раніше «ФАКТИ» писали — Міграційна криза в Білорусі: Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних областях.

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