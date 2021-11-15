Натовп мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі почав наступ на прикордонний перехід

Мігранти, які близько тижня стояли стихійним табором на білорусько-польському кордоні, пішли штурмом на прикордонний перехід «Брузги». Зібрався величезний натовп. Колона розтяглася майже на кілометр. Як повідомляє БелТА, з польського боку за колючим дротом (який мігранти намагаються прибрати голими руками, прориваючи загородження) розташувалися силовики з водометами. У повітря піднято гелікоптери, щоб стежити за тим, що відбувається.

На белорусской-польской границе началось движение, толпы беженцев покинули палаточный лагерь и вплотную подошли к КПП «Брузги» pic.twitter.com/r9rH1smzbd — НТВ (@ntvru) November 15, 2021

Ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Польщі та Білорусії загострилася 8 листопада. При цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає звинувачення у причетності до кризи.

Раніше «ФАКТИ» писали — Міграційна криза в Білорусі: Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних областях.

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