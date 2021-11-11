«Я просто забула»: Меган Маркл довелося виправдовуватися після того, як її заловили на брехні в суді

Герцогині Сассекській (яка нещодавно зізналася, що досі користується купонами на знижки при покупках онлайн) довелося виправдовуватися після того, як вона опинилася в дуже незручному становищі — її заловили на брехні в суді.

У лютому цього року Високий суд Лондона задовольнив позов Меган Маркл проти британського видання Mail on Sunday, яке вона звинувачувала у незаконному вторгненні в її приватне життя. 2019 року газета опублікувала витяги з листа Меган, адресованого її батькові Томасу Марклу. Томас сам передав його журналістам. Однак дружина принца Гаррі стверджувала, що преса не мала права оприлюднити її особисте повідомлення.

Видання подало апеляцію. Тепер з'ясувалося, що, згідно зі свідченнями Джейсона Кнауфа, колишнього секретаря з комунікацій герцога та герцогині Сассекських, насправді Меган чекала витоку її особистого листа до преси. І писала текст з огляду на те, що він може стати надбанням громадськості, старанно працюючи над формулюваннями. Так, вона використовувала звернення «татко» — щоб вийшло зворушливіше в очах публіки.

Джейсон, як пише видання The Sun, також надав докази того, що Гаррі та Меган співпрацювали з журналістами Омідом Скобі та Каролін Дюран — авторами книги «У пошуках свободи: Гаррі, Меган та створення сучасної королівської родини». Кнауф показав листування, в якому Меган і Гаррі давали йому інструкції щодо того, яку саме інформацію потрібно надати авторам.

«Книга обговорювалася безпосередньо з герцогинею кілька разів особисто та електронною поштою. Герцог та герцогиня санкціонували конкретну співпрацю у письмовій формі у грудні 2018 року», — повідомив Кнауф.

Раніше Меган категорично заперечувала співпрацю з авторами своєї біографії. Тепер їй довелося вибачитися перед судом. Вона заявила, що просто «забула» про це листування.

«У зв'язку з наданими містером Кнауфом документами я визнаю, що містер Кнауф ділився з авторами деякою інформацією і робив це з мого відома», — змушена була заявити вона. Але додала, що до її намірів не входило навмисно вводити суд в оману.

Раніше «ФАКТИ» писали — У червоній вечірній сукні з глибоким декольте: Меган Маркл з'явилася на гламурній церемонії.

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