Джо Байден назвав знаменитого бейсболіста «великим негром», викликавши обурення антирасистів

Президент США Джо Байден виступив на Арлінгтонському національному цвинтарі у штаті Віргінія з промовою на честь Дня ветеранів, який відзначили у США. Як повідомляє видання The Sun, у своєму зверненні глава держави згадав знаменитого американського бейсболіста Сетчела Пейджа. Він назвав його «великим негром свого часу».

Оскільки це слово вважається образливим для афроамериканців, у соцмережах піднялася хвиля критики. Президента звинуватили у расизмі. «Ви, мабуть, знущаєтеся. Будь ласка, не шукайте цього виправдання», «Як люди могли голосувати за цього хлопця? Він навіть не знає, який зараз рік», — писали користувачі мережі. «Байден дійсно сказав те, що мені почулося?», — написав Ерік Трамп — син попередника і суперника Байдена на виборах Дональда Трампа.

Тим часом бейсбольний пітчер Пейдж, який помер у 1982 році у віці 76 років, був колись гравцем Негритянської бейсбольної ліги — саме так на той час називалася ця організація, до складу якої в 1920-х роках входили команди афроамериканців, а також кілька команд латиноамериканців. Пізніше Пейдж також виступав за Головну бейсбольну лігу.

Прихильники Байдена заявили, що, називаючи спортсмена негром, він лише наголошував на його приналежності до Негритянської ліги. І що тут немає нічого образливого у цьому контексті.

Раніше, як писали «ФАКТИ», яблучний пиріг звинуватили у расизмі та геноциді.

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