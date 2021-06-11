Яблучний пиріг звинуватили в расизмі та геноциді

Боротьба з расизмом у світі іноді набуває несподівані форми. У расизмі, геноциді та зв'язках з колоніальним минулим звинуватили … яблучний пиріг. Ця страва вважається одним із символів американської культури. Існує навіть приказка «as American as apple pie» — тобто настільки типовий для американського способу життя, «як яблучний пиріг».

Однак ведучий колонки про їжу в англійській газеті The Guardian Радж Пател, британець індійського походження, заявив у своїй статті під назвою «Продовольча несправедливість має глибоке коріння: почнімо з яблучного пирога Америки», що цей популярний десерт пов'язаний з «масштабним і безперервним геноцидом корінних народів».

За словами Патела, яблука в Америку завезли європейські колонізатори — і насаджували там яблуні, як символ цивілізації. Цукор у скоринці пирога асоціюється у автора з работоргівлею в Новому Орлеані (оскільки цукрова тростина була завезена до США єзуїтами в 1751 році). І картата тканина, на якій за традицією залишають остигати пиріг — це «культурна апропріація» у американських індіанців.

Багато хто з користувачів соцмереж визнали це пародією на боротьбу за права людини. «Звинувачувати в расизмі яблучний пиріг — це просто смішно», «Я не потерплю замаху на мою свободу їсти десерти», «Це просто дискредитує боротьбу з расизмом», — обурювалися в коментарях.

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фото Pixabay

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