Знаменитий голлівудський актор знищив твір Бенксі вартістю 13 мільйонів доларів

Голлівудський актор Крістофер Уокен, володар премії «Оскар», зірка фільмів «Мисливець на оленів», «Бетмен повертається», «Сонна лощина», «Чим зайнятися мертвому в Денвері», особисто знищив твір британського художника, відомого під творчим псевдонімом Бенксі. Він оцінюється приблизно у 13 мільйонів доларів. Графіті Бенксі намалював на стіні одного з будинків у Брістолі.

Втім, як пише видання The Sun, Бенксі сам дав згоду на знищення зображення щура зі своїм підписом. Цей момент увійшов до серіалу «Злочинці» (The Outlaws) телеканалу Бі-бі-сі. Персонаж, роль якого виконує 78-річний Уокен, помітивши під час примусових громадських робіт графіті з підписом Бенксі, запитує наглядачку, чи треба його зафарбувати. І та, не дивлячись, каже, що всі графіті мають бути зафарбовані. Після чого герой замазує щура валиком із білою фарбою.

Творці серіалу розповіли, що змогли зв'язатися із загадковим Бенксі, особистість якого нікому не відома, і викласти йому сценарій у «слабкій надії», що він їм допоможе. І невдовзі виявили, що митець побував на місці знімань і залишив там графіті, нанісши його на стіну за допомогою трафарету. При цьому він поставив умовою, щоб щура обов'язково зафарбували по-справжньому і що зробити це має особисто Крістофер, який є його улюбленим актором.

Крістофер Уокен

Ідея знищення свого твору спадає Бенксі на думку не вперше. У 2018 році його картина «Дівчинка з повітряною кулею», яку продали на аукціоні Sotheby's за 1 мільйон фунтів стерлінгів, відразу після закінчення торгів несподівано почала самознищуватися. У раму картини, як виявилося, було вбудовано шредер. Однак у механізмі щось зламалося, і приблизно половина полотна залишилася цілою. Покупниця перейменувала картину на «Кохання у сміттєвому баку». І в жовтні цього року перепродала її за рекордну для Бенксі суму у 18,58 мільйона фунтів (25,4 мільйона доларів).



Раніше «ФАКТИ» писали, що картина Бенксі була продана на аукціоні за 23 мільйони доларів.

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