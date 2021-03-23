Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные 23 миллиона долларов

Произведение знаменитого и загадочного британского художника, известного под творческим псевдонимом Бэнкси, было продано на аукционе Christie's за рекордную для этого мастера граффити сумму. Как сообщает Би-би-си, картина под названием «Game Changer» («Меняющий правила игры») пошла с молотка за 16,8 миллиона фунтов (более 23 миллионов долларов), включая комиссионные. Из них 14,4 миллиона фунтов (около 19,9 миллиона долларов) будут переданы на благотворительные проекты для британских медиков.

Изображение размером метр на метр, на котором изображен мальчик, играющий с кукольной медсестрой, заменившей обычных супергероев, посвящена медицинским работникам. Граффити появилось в фойе больницы Саутгемптона в мае прошлого года, во время первой волны пандемии коронавируса — вместе с благодарственной запиской от автора.

До сих пор рекордом для работ Бэнкси были 12 миллионов долларов, уплаченные за картину с заседающими в Палате общин Великобритании шимпанзе под названием «Регресс парламента».

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