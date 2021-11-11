Сапфіри тітоньки останнього російського імператора продано на аукціоні за 875 тисяч доларів

На аукціоні Sotheby's у Женеві було продано прикраси великої княгині Марії Павлівни Романової — тітоньки останнього імператора Росії Миколи II. Як повідомляє Daily Mail, брошка nf сережки із сапфірів та діамантів пішли з молотка за 879 тисяч доларів.

Марія Павлівна, герцогиня Мекленбург-Шверинська, дочка великого герцога Фрідріха-Франца II, вийшла заміж за великого князя Володимира Олександровича, третього сина російського імператора Олександра II. Вона очолювала Імператорську академію мистецтв.

Після революції у 1917 році британський торговець антикваріатом і аристократ Альберт Генрі Стопфорд допоміг Марії таємно переправити з Росії до Лондона 244 ювелірні вироби, загорнуті в стару газету.

У 1920 році Марія Павлівна стала останнім представником династії Романових, який залишив Росію. Вона переїхала до Франції. Але свої коштовності отримати назад не встигла, оскільки померла за кілька місяців. У результаті вони дісталися її дочці Олені, принцесі Грецькій і Данській. Частину прикрас було продано — у тому числі й так звану Володимирську тіару, яка зараз належить британській королеві Єлизаветі і є однією з її найулюбленіших.

Раніше «ФАКТИ» писали — Діамантові браслети страченої королеви Франції продали за вісім мільйонів доларів.

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