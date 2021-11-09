Діамантові браслети страченої королеви Франції продали за вісім мільйонів доларів

На аукціоні Christie's у Женеві були продані два улюблені діамантові браслети королеви Франції Марії-Антуанетти — дружини короля Людовіка XVI, яка була обезголовлена на гільйотині під час Французької революції у 1793 році.

Марія-Антуанетта, перебуваючи під арештом, переслала прикраси з Парижа до Брюсселя австрійському посланцю. Наприкінці браслети та інші коштовності опинилися у дочки королеви Марії Терези Французької. І передавалися в сім'ї з покоління до покоління.

Як повідомляє видання Forbes, очікувалося, що браслети можуть піти з молотка за суму від двох до чотирьох мільйонів доларів. У результаті під час торгів їхня ціна досягла 8,1 мільйона.

These diamond bracelets belonged to Marie Antoinette: pic.twitter.com/5qaFA0R0p6 — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 9, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — Дерев'яний птах, який купили за 100 доларів, виявився власністю однієї з найвідоміших королів Англії і коштує 300 тисяч.

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