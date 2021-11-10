Принц Гаррі заявив, що зробив передбачення, яке збулося та приголомшило Америку

У той час, як Меган Маркл дала інтерв'ю, в якому зізналася, що досі користується купонами на знижки при покупках онлайн, її чоловік не сидів, згорнувши руки. Принц Гаррі того ж дня взяв участь в онлайн-форумі RE: WIRED, що був присвячений питанням дезінформації.

Як повідомляє видання The Sun, 37-річний онук британської королеви Єлизавети II заявив, що він зробив передбачення, яке збулося. За словами Гаррі, він попереджав голову соцмережі Twitter Джека Дорсі про заворушення в США за день до штурму Капітолію, який стався 6 січня цього року і сколихнув усю країну. Прихильники Дональда Трампа, який програв президентські вибори, прорвалися до будівлі. Тоді загинули п'ятеро людей і десятки було поранено.

«Джек і я листувалися через електронну пошту перед подіями 6 січня. Я попереджав, що його платформа дозволяє зробити переворот. Цей лист було надіслано напередодні. Але після того, як це сталося, я від нього більше не отримував звісток», — сказав Гаррі.

Принц вважає, що соцмережі можуть сприяти поширенню дезінформації. І що «інтернет визначається ненавистю, поділом та брехнею».

Він також відновив свої атаки на ЗМІ, заявивши, що вони часто не висвітлюють новини, а вигадують їх самі, завдаючи шкоди. «Я з самого раннього віку дізнався, що спонукання до публікації не обов'язково збігаються зі спонуканнями розповісти правду… Я дуже добре знаю цю історію. Я втратив свою матір через цей саморобний сказ, і сповнений рішучості не втратити матір моїх дітей з тієї ж причини», — сказав він.

Гаррі також назвав мізогіністським термін Мегзит, яким британська преса охрестила їх з Меган відхід з королівської родини за аналогією з Брекзит (виходом Британії з ЄС). Гаррі вважає, що це слово вигадали тролі, які ненавидять його дружину.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл загнала королеву Єлизавету в кут.

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