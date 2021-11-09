Чотири астронавти SpaceX повернулися на Землю після 200 днів у космосі

Чотири астронавти місії SpaceX Crew-2, американці Меган Макартур і Шейн Кімбро, француз Томас Песке та японець Акіхіко Хосіде, у ніч на 9 листопада щасливо повернулися на Землю, провівши в космосі 200 днів. Капсула космічного корабля Dragon під чотирма парашутами приводнилася в Мексиканській затоці біля узбережжя американського штату Флорида.

And… splashdown!



@SpaceX Crew Dragon Endeavour has splashed down off the coast of Florida на 10:33pm ET (03:33 UTC), відновити Crew-2 astronauts back to Earth after more than six months aboard the @Space_Station: pic.twitter. /yZkjL27Cd8 - NASA (@NASA) November 9, 2021

«Від імені SpaceX ласкаво просимо додому на планету Земля», — повідомили радіо з Центру управління польотами SpaceX, розташованого у Південній Каліфорнії.

Астронавтів чекали назад із Міжнародної космічної станції у понеділок вранці, але сильний вітер на кілька годин затримав їхнє повернення. Крім того, як повідомляє NBC, астронавтам на час восьмигодинного польоту довелося надіти підгузки, оскільки туалет у капсулі несподівано зламався.

10 листопада SpaceX має намір запустити на МКС наступну місію. Чотирьох астронавтів зустрінуть їхні колеги, що залишаються зараз на МКС — американець Марк Ванде Хай і двоє росіян — Антон Шкаплеров і Петро Дубнов.

Раніше «ФАКТИ» писали: Приводнення пройшло успішно: туристи місії SpaceX повернулися на Землю.

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