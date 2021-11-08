Біженці йдуть: у мережі показали вражаючі колони мігрантів на білорусько-польському кордоні

На кордоні Білорусі та Польщі збільшується кількість мігрантів із Близького Сходу, які прямують до Євросоюзу, про що свідчить відео, опубліковане у мережі.

Станом на 10.50 8 листопада вся велика група мігрантів пішла до Польщі і оточення на кордоні з білоруського боку зняли, повідомили білоруські прикордонники.

У Польщі звинувачують білоруських прикордонників у тому, що вони допомагають мігрантам потрапити до Польщі. Так, днями Міноборони країни зафіксувало, як прикордонник із сусідньої країни рухався разом із мігрантами з інструментом для різання металу. Очевидно, так він планував відкрити для них вікно до Європи.

Також силовики «бацьки» фактично заохочують мігрантів, які перейшли до агресивних дій — кидали у польських прикордонників каміння та палиці.

У МЗС Польщі вважають, що Мінськ хоче довести ситуацію на кордоні із Польщею до смертельних випадків.

«Я переконаний, це навіть не враження, а я переконаний, що білоруська влада прагне до ескалації, до ескалації, яка призведе до того, що будуть жертви на будь-якій із сторін», — сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик в ефірі Польського радіо.

Тим часом зростає і потік мігрантів, які прибувають до Білорусі авіатранспортом, і до березня аеропорт Мінська готується щотижня приймати близько 40 рейсів на тиждень із Стамбула, Дамаска та Дубая, що вдвічі (!) більше, ніж узимку 2019 року. Про це повідомляє німецький ресурс Welt am Sonntag.

Нагадаємо, в Європі вважають винуватцем міграційної кризи в Польщі та Литві особисто президента Білорусі Олександра Лукашенка, який так мстить Євросоюзу за санкції.

792

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter