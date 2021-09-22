Найдорожча в історії книга автора-жінки: перше видання роману «Франкенштейн» продали за 1,17 мільйона доларів

На аукціоні Christie's в Нью-Йорку встановлено світовий рекорд. Як повідомляє видання The Times, перше видання роману англійської письменниці Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» пішло з молотка за 1,17 мільйона доларів. Таким чином, цей екземпляр став найдорожчою за всю історію книгою авторства жінки. Спочатку припускали, що цей лот вдасться продати за суму від 200 до 300 тисяч доларів.

Мері (уроджена Волстонкрафт Годвін) була дружиною знаменитого письменника та поета Персі Шеллі, одного з класиків британського романтизму. Їй було всього 18 років, коли вона придумала сюжет «Франкенштейна». А у 19 закінчила роботу над своїм твором. Його було вперше опубліковано анонімно 1 січня 1818 року тиражем у 500 екземплярів.

Книга про вченого Віктора Франкенштейна, який навчилися оживляти мертву матерію і створив штучну людину з частин трупів, була згодом безліч разів екранізована — починаючи з 1910 року. Франкенштейном часто помилково називали самого монстра, який у книзі Шеллі не має імені.

Мері Шеллі

Раніше, як писали «ФАКТИ», цифрову копію «Мадонни» Леонардо да Вінчі продали за 150 тисяч доларів.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter