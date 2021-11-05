Мати вбила п'ятьох дітей через ревнощі до колишнього чоловіка

У Німеччині суд засудив до довічного ув'язнення жительку міста Золінген, яка у вересні минулого року вбила п'ятьох із шести своїх дітей.

Як повідомляє видання Daily Mail, 28-річна Крістіана К. за сніданком приспала снодійним однорічну Меліну, дворічну Леоні, трирічну Софі, шестирічного Тімо та восьмирічного Луку. А потім утопила їх у ванні. Залишився живим лише старший із дітей — 11-річний Марсель, який у момент скоєння злочину був у школі. Він розповів слідчим, що мати потім вимагала, щоб він кинувся разом із нею під потяг. Хлопчик відмовився, після чого Крістіана посадила його на потяг на вокзалі Дюссельдорфа, відправивши до бабусі. А сама кинулася на рейки, але вижила, отримавши серйозні травми.

До поліції звернулася бабуся дітей. Спочатку Крістіана стверджувала, що до їхнього будинку вдерся чоловік у масці, який убив дітей.

Причиною жахливого злочину стали ревнощі до колишнього чоловіка — батька чотирьох її молодших дітей. Незадовго до цього він пішов із сім'ї. То був вже третій шлюб Крістіани. Останньою краплею для неї стало те, що ексчоловік опублікував у Facebook фото зі своєю новою жінкою. Крістіана надіслала йому повідомлення про те, що своїх дітей він більше ніколи не побачить.

Психіатрична експертиза підтвердила осудність убивці. Враховуючи особливу тяжкість скоєного, можливість її дострокового звільнення після відбуття 15-річного тюремного терміну виключено.

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