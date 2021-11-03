У Росії літак Ан-12 зазнав аварії під час заходу на посадку під Іркутськом: є жертви

В Іркутській області Росії розбився літак Ан-12, є дані про жертви, проте російські паблики називають різну кількість загиблих.

Так, за даними «Інтерфаксу», на борту літака, що розбився, знаходилося сім осіб. Загинули два пілоти, іншим постраждалим надають допомогу.

За попередніми даними, катастрофа сталася через помилку пілотування або технічну несправність. Після аварії літака стався розлив палива на площі 300 квадратних метрів.

Посилаючись на джерело, інформагентство повідомляє, що літак належить авіакомпанії «Гродно» (Білорусь). Однак у компанії заявляють, що поки що точно не знають, що сталося, і ситуацію не коментують.

Тим часом «Раньше всех. Ну почти» пише про сімох загиблих. А «Меш» викладає у мережу фото з місця авіакатастрофи.

Нагадаємо, що нещодавно в Татарстані впав літак з 21 парашутистом і 2 членами екіпажу на борту. Повідомлялося про 16 загиблих.

Фото Ан-12 із Вікіпедії.

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