26.21 / 26.38 30.24 / 30.56
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Росії літак Ан-12 зазнав аварії під час заходу на посадку під Іркутськом: є жертви

15:13 3 листопада 2021
Ан-12

В Іркутській області Росії розбився літак Ан-12, є дані про жертви, проте російські паблики називають різну кількість загиблих.

Так, за даними «Інтерфаксу», на борту літака, що розбився, знаходилося сім осіб. Загинули два пілоти, іншим постраждалим надають допомогу.

За попередніми даними, катастрофа сталася через помилку пілотування або технічну несправність. Після аварії літака стався розлив палива на площі 300 квадратних метрів.

Посилаючись на джерело, інформагентство повідомляє, що літак належить авіакомпанії «Гродно» (Білорусь). Однак у компанії заявляють, що поки що точно не знають, що сталося, і ситуацію не коментують.

Тим часом «Раньше всех. Ну почти» пише про сімох загиблих. А «Меш» викладає у мережу фото з місця авіакатастрофи.

Нагадаємо, що нещодавно в Татарстані впав літак з 21 парашутистом і 2 членами екіпажу на борту. Повідомлялося про 16 загиблих.

Фото Ан-12 із Вікіпедії.

264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

Холостяк-12 Олександр

Стало відомо, хто буде головним героєм шоу «Холостяк-12»

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

ЗСУ

Призов пенсіонерів на військову службу: як він вплине на розмір пенсії та чи належить перерахунок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.