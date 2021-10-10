У Росії розбився літак з парашутистами: загинули 16 людей

У Приволзькому федеральному окрузі Росії впав двомоторний літак L-410, є загиблі та постраждалі, передає ТАСС.



МНС підтвердило повідомлення про жорстку посадку легкомоторного літака в Мензелінському районі Татарстану, на борту були 21 парашутист та 2 члени екіпажу.

До місця падіння направили вертоліт Мі-8 з рятувальниками на борту.

Як основна причина аварії розглядається відмова техніки — пілот нібито намагався зробити вимушену посадку, але удар об землю виявився дуже сильним. Літак «розламався навпіл» і загорівся, вогонь пізніше загасили.

Зараз ведуться рятувальні роботи.

Повідомляється, що літак впав відразу після зльоту з аеродрому місцевого аероклубу. Він пролетів трохи більше кілометра, фюзеляж судна при падінні зруйнувався, при цьому майже не постраждав хвіст. Літак експлуатувався з 1987 року. Раніше він літав у Військово-повітряних силах СРСР, був на зберіганні, а потім був переданий до ДТСААФ.

За попередніми даними, 16 людей загинули при падінні літака з парашутистами в Татарстані, 7 госпіталізовані, повідомили «РИА Новости» в екстрених службах. Один з потерпілих знаходиться в дуже важкому стані.

Раніше «ФАКТИ» писали про декілька авіакатастрофах, які відбулися в Росії влітку цього року.

Фото РИА Новости

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