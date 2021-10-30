Помер легендарний диктор телебачення та «володар найвпізнаванішого голосу СРСР» Ігор Кирилов

У Москві у віці 89 років помер легендарний радянський диктор телебачення, народний артист СРСР Ігор Кирилов, який понад 20 років був диктором програми «Час», а також вів програми «Новини» та «Голубой огонек».

Про смерть колеги в суботу вранці передають російські ЗМІ.

Причини смерті у повідомленні не вказуються.

Зазначається, що майбутній теле- та радіоведучий народився у Москві сім'ї військовослужбовця. Закінчивши Вищу театральне училище імені М.С. Щепкіна, вступив на службу до Московського театру драми та комедії (зараз — Театр на Таганці), але вже 1957 року, у віці 25 років, перейшов працювати на телебачення. Був ведучим інформаційних програм, а також «Голубого огонька». Понад 20 років Кирило беззмінно вів програму «Час».

У 1990-і роки Кирилов вів програми «Взгляд», «Телескоп», «Екслібріс», був художнім керівником каналу «Ділова Росія». З 2000 працював диктором Першого каналу. Також викладав в Інституті підвищення кваліфікації працівників радіо та телебачення (зараз — Академія медіаіндустрії).

До професії актора Кирилов повернувся після перебудови, знявшись у кількох картинах у ролі самого себе — «Сім днів із російською красунею», «Заздрість богів», «Парк радянського періоду» та інші.

Лауреата Державної премії СРСР і премії «ТЕФІ» було нагороджено радянським орденом Трудового Червоного Прапора.

Нагадаємо, в суботу, 23 жовтня, у Санкт-Петербурзі помер відомий російський режисер Олександр Рогожкін, який зняв серію фільмів «Особливості національного полювання», «Особливості національної риболовлі», «Особливості національного полювання у зимовий період».

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