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Помер режисер «Особливостей національного полювання»

15:43 24 жовтня 2021
Рогожкін

У суботу, 23 жовтня, помер відомий російський режисер Олександр Рогожкін, передає «Петербурзький щоденник», посилаючись на прессекретаря студії «Ленфільм» Артемія Аграфеніна.

Рогожкіну було 72 роки. Про причини смерті поки не повідомляється.

Олександр Рогожкін народився в Ленінграді, закінчив Ленінградський державний університет, за фахом історик-мистецтвознавець. Спочатку працював на Ленінградському телебаченні художником, пізніше став знімати фільми. Закінчив ВДІК в майстерні Сергія Герасимова. Зняв понад півтора десятка картин.

Відомий як режисер фільмів «Особливості національного полювання», «Особливості національної риболовлі», «Особливості національного полювання в зимовий період», був сценаристом «Особливостей національної політики». Працював над серіалами «Вулиці розбитих ліхтарів» та «Убійна сила».

Народний артист Росії, лауреат Держпремії. Його твори були відзначені преміями «Ніка», «Золотий орел», «Кінотавр». Отримав приз за кращу режисуру Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

Нагадаємо, 1 жовтня в Росії помер актор Олександр Дубовицький.

А 9 жовтня в Москві під час вистави загинув артист мімансу Євген Куліш.

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