Данія змінила умови в'їзду для українців: як мандрівникам потрапити до королівства

Уряд Данії, слідом за США, змінив правила в'їзду — «кольорова» класифікація країн за рівнем захворюваності на COVID-19 більше не діє. Про це у Facebook повідомляє посольство України в Данії.

Наразі українці можуть в'їжджати до Данії без ПЛР-тестування перед поїздкою. Немає потреби й в самоізоляції після прибуття. Достатньо при в'їзді до Данії пред'явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент. Приймається також сертифікат, згенерований Єдиним порталом державних послуг «Дія».

За відсутності сертифіката про вакцинацію при в'їзді потрібно скласти тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії в одному із центрів тестування.

Ті, хто раніше хворів на COVID, але при цьому не має сертифікату, може пред'явити медичну довідку, в якій вказано позитивний результат ПЛР-тесту на COVID, який зроблений не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в'їзду в Данію. В цьому випадку робити тест при прибутті до країни не потрібно.

Нагадаємо, Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу.

Фото: pixabay.com

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