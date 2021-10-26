І сертифікат про вакцинацію, і тест: США змінили правила в'їзду для іноземних громадян

У понеділок, 25 жовтня, Державний департамент США оголосив про те, що після півтора з лишком років заборон, викликаних пандемією коронавірусу, знову дозволяється в'їзд у країну для іноземних громадян. Проте змінюються правила. Додалася низка умов.

З 8 листопада іноземці, які вирушають за неімміграційними візами до США, повинні будуть під час посадки на рейс надати довідку про вакцинацію препаратами, схваленими Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

FDA схвалило вакцини, розроблені компаніями Pfizer та BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson. До них додаються вакцини, які отримали дозвіл ВООЗ, — AstraZeneca, китайський препарат Sinopharm та вакцина індійського інституту Serum.

Це правило не поширюється на дітей віком до 18 років, а також людей з медичними протипоказаннями до вакцинації проти коронавірусу. Також передбачено вкрай обмежене коло гуманітарних винятків.

Цілком вакцинованими вважаються ті, хто зробив останнє щеплення щонайменше за два тижні до рейсу, якщо йдеться про двокомпонентну вакцину з вищезгаданого списку.

Але це ще не все. Крім документа, що підтверджує повну вакцинацію, щепленим іноземцям необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Тим, на кого поширюється звільнення від вакцинації, потрібен тест, зроблений не пізніше ніж за 24 години. Вимога робити тест перед в'їздом до США поширюється на всіх, включно з американськими громадянами та власниками грін-карт.

Перевірку зазначених документів доручено представникам авіакомпаній.

Наразі заборона на польоти у США поширюється на десятки країн світу, зокрема Велику Британію, більшу частину європейських держав, Китай та Індію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євросоюз поки не викреслив Україну із «зеленого» списку, що дозволяє українським туристам (з документами, що підтверджують відсутність ковіда), перетинати держкордони держав-членів.

Фото Pixabay

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