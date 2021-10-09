Актор московського Большого театру загинув на сцені під час вистави

В Москві в Большому театрі прямо під час вистави загинув артист мімансу Євген Кулеш. На нього опустилася декорація.

Важка конструкція вдарила йому по голові. Євген помер на місці від відкритого перелому черепа, передає Telegram-канал «Вaza».



За інформацією Telegram-каналу Mash, трагедія сталася під час вечірньої вистави опери «Садко». Артисту придавило шию декорацією, від чого він помер на місці. Завісу різко закрили та оголосили антракт.



За півгодини, адміністрація повідомила про перенесення постановки з технічних причин.



Зараз у Большому театрі працюють медики та поліція.



Нагадаємо, під час зйомок фільму трапилося нещастя з голлівудською зіркою Дженніфер Лоуренс. 30-річна актриса знімалася в сцені, в ході якої мало вибухнути вікно ресторану. Осколки скла, що розлетілися, потрапили у Дженніфер. Один з них розпоров їй повіку. Все обличчя залило кров'ю. Лоуренс ледь не позбулася ока. Зйомки фільму були припинені.

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