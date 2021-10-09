26.26 / 26.45 30.24 / 30.58
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Актор московського Большого театру загинув на сцені під час вистави

21:40 9 жовтня 2021
Кулеш

В Москві в Большому театрі прямо під час вистави загинув артист мімансу Євген Кулеш. На нього опустилася декорація.

Важка конструкція вдарила йому по голові. Євген помер на місці від відкритого перелому черепа, передає Telegram-канал «Вaza».

За інформацією Telegram-каналу Mash, трагедія сталася під час вечірньої вистави опери «Садко». Артисту придавило шию декорацією, від чого він помер на місці. Завісу різко закрили та оголосили антракт.

За півгодини, адміністрація повідомила про перенесення постановки з технічних причин.

Зараз у Большому театрі працюють медики та поліція.

Нагадаємо, під час зйомок фільму трапилося нещастя з голлівудською зіркою Дженніфер Лоуренс. 30-річна актриса знімалася в сцені, в ході якої мало вибухнути вікно ресторану. Осколки скла, що розлетілися, потрапили у Дженніфер. Один з них розпоров їй повіку. Все обличчя залило кров'ю. Лоуренс ледь не позбулася ока. Зйомки фільму були припинені.

227

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Збірна Боснії і Герцеговини на шляху до Казахстану

У групі України — скандал: Казахстан не пустив до країни чотирьох футболістів збірної Боснії та Герцеговини

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським

«Ось до чого призводять чутки»: Оля Полякова розповіла, як вигнала свекруху з дому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.