В Індії сексуально заклопотаний слон убив 16 осіб

В Індії, де раніше широкий резонанс викликала історія загибелі слонихи, яку нагодували фруктами з вибухівкою, самець слона став причиною загибелі 16-ти осіб.

Як повідомляє Daily Mail, напади тварини на людей носили серійний характер — агресивна тварину вбивала тих, хто траплявся на його шляху протягом двох місяців. Слона-вбивцю досі не розшукали.

Останній напад, що закінчилося смертю літньої пари, сталося тиждень тому — 22 червня. Люди рано вранці вийшли за територію села, де вони жили, та були атаковані твариною.

При цьому наголошується, що слон не входить у населені пункти, а нападає тих, кого зустрічає.

Місцеві єгері вважають, що його агресія викликана гоном, і не виключають, що родичі вигнали самця з стада.

Нагадаємо, що у травні цього року в Індії від ударів блискавки загинуло стадо з 18 слонів. Це сталося у заповіднику Кандолім, що у штаті Ассам.

Фото з Pixabay.

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