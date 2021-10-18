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Вразить ціль за лічені хвилини: Китай застав США зненацька випробуванням гіперзвукової ракети, яка облетіла всю планету

8:32 18 жовтня 2021
ракета

Китай застав зненацька і шокував розвідку США, таємно провівши випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд. У серпні цього року ракета облетіла всю планету. Вона здатна вразити будь-яку ціль за лічені хвилини. Як повідомляє видання The Financial Times з посиланням на інформовані джерела, у Вашингтоні не очікували, що Пекін просунувся так далеко в розробці гіперзвукової зброї.

В ході випробувань ракета обігнула Землю по низькій орбіті, після чого знизилася для ураження цілі. Проте влучення не відбулося. Ракета промахнулася на 32 кілометри.

Розробкою гіперзвукової зброї зараз займаються вісім країн світу. І США не підозрювали, що Китай досягне такого прогресу і складе їм настільки потужну конкуренцію. «Ми уявлення не маємо, як вони це зробили», — заявило джерело в розвідці.

Китайська ракета здатна пролетіти через південний полюс і теоретичні уразити ціль в США з півдня, оскільки система протиракетної оборони країни тут практично відсутня.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американці побачили скупчення «величезної російської військової потужності» в Арктиці.

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