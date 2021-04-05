Американцы увидели скопление «огромной российской военной мощи» в Арктике

РФ разместила в Арктике новейшее оружие. Об этом сообщает CNN.

Эксперты по оружию и западные официальные лица выражают озабоченность по поводу нового российского «супероружия» — торпеды Poseidon 2M39. Ее разработка продвигается быстрыми темпами, а «ключевой этап» испытаний состоялся в ферале, запланированы и дальнейшие испытания.

Эта торпеда предназначена для обхода береговой обороны. Она может оснащаться ядерной боеголовкой мощностью несколько мегатонн. В ноябре 2020 года Кристофер Форд, тогдашний помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, заявил, что «Посейдон» предназначен для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами».

Западные эксперты сходятся во мнении, что Россия уже скоро сможет принять на вооружение это грозное оружие.

Подземные хранилищ в Арктике созданы российскими военными, вероятно, для «Посейдона» и другого нового высокотехнологичного оружия. Это, по словам экспертов, «огромная российская военная мощь».

«Русские явно бросают военный вызов в Арктике», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Фото: cкриншот видео CNN

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