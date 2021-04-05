27.75 / 27.96 32.57 / 32.93
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Американцы увидели скопление «огромной российской военной мощи» в Арктике

15:40 5 апреля 2021
Торпеда

РФ разместила в Арктике новейшее оружие. Об этом сообщает CNN.

Эксперты по оружию и западные официальные лица выражают озабоченность по поводу нового российского «супероружия» — торпеды Poseidon 2M39. Ее разработка продвигается быстрыми темпами, а «ключевой этап» испытаний состоялся в ферале, запланированы и дальнейшие испытания.

Эта торпеда предназначена для обхода береговой обороны. Она может оснащаться ядерной боеголовкой мощностью несколько мегатонн. В ноябре 2020 года Кристофер Форд, тогдашний помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, заявил, что «Посейдон» предназначен для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами».

Западные эксперты сходятся во мнении, что Россия уже скоро сможет принять на вооружение это грозное оружие.

Подземные хранилищ в Арктике созданы российскими военными, вероятно, для «Посейдона» и другого нового высокотехнологичного оружия. Это, по словам экспертов, «огромная российская военная мощь».

«Русские явно бросают военный вызов в Арктике», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Фото: cкриншот видео CNN

506

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Галкин с детьми

Галкин ответил на волновавший всех вопрос о друзьях детей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер