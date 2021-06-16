Вперше в історії: 17-річна майбутня королева Нідерландів відмовилася від грошової допомоги з казни

Спадкова принцеса Катаріна-Амалія, старша з трьох дочок короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеви Максими, стала першою з королівської сім'ї, хто відмовився від належної йому грошової допомоги з державної скарбниці.

Як повідомляє видання Daily Express, 17-річна майбутня королева, якій після її 18-річчя повинні були за законом виплачувати «зарплату» в розмірі 1,6 мільйона євро на рік, написала листа прем'єр-міністру Марку Рютте, в якому зазначила, що знаходить це незручним, оскільки поки «нічого не робить на заміну» для своєї країни. У той час як іншим студентам, подібним їй, доводиться нелегко — особливо в період пандемії коронавірусу.

Нідерландських платників податків зворушила шляхетність принцеси.

18 років принцесі виповниться 7 грудня 2021 року. Минулого тижня вона закінчила гімназію в Гаазі. І тепер планує відпочити рік перед вступом до університету.

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