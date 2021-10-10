26.26 / 26.45 30.25 / 30.58
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Ксенія Собчак потрапила в ДТП зі смертельним результатом в Сочі

14:10 10 жовтня 2021
Собчак

Ввечері 9 жовтня в Росії недалеко від Сочі сталася ДТП за участю автомобіля відомої російської телеведучої Ксенії Собчак, передає «Говорить Москва».

Аварія трапилася на трасі між Адлером та Червоної Поляною. Mercedes S500 зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, в якому їхало 10 людей.

В результаті аварії загинула 35-річна жінка, яка перебувала в салоні Volkswagen, ще двоє людей постраждали.

За даними очевидців, в автомобілі Mercedes перебувала телеведуча Ксенія Собчак, яка виїхала з місця ДТП разом з двома пасажирами в аеропорт.

У Сочі Собчак працювала ведучою на вечірці місцевого забудовника, де виступали Земфіра та Леонід Агутін.

Нагадаємо, сьогодні в Росії розбився двомоторний літак з парашутистами на борту. За попередніми даними, 16 людей загинули та 7 отримали серйозні травми.

968

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

море в Кирилівці

Море кольору какао та сморід від медуз, що гниють: як зараз живе безлюдна Кирилівка

Віктор Вихрист

Непереможний українець Вихрист за три раунди побив американця в Лас-Вегасі: відео нокауту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.