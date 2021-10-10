Ксенія Собчак потрапила в ДТП зі смертельним результатом в Сочі

Ввечері 9 жовтня в Росії недалеко від Сочі сталася ДТП за участю автомобіля відомої російської телеведучої Ксенії Собчак, передає «Говорить Москва».

Аварія трапилася на трасі між Адлером та Червоної Поляною. Mercedes S500 зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, в якому їхало 10 людей.

В результаті аварії загинула 35-річна жінка, яка перебувала в салоні Volkswagen, ще двоє людей постраждали.

За даними очевидців, в автомобілі Mercedes перебувала телеведуча Ксенія Собчак, яка виїхала з місця ДТП разом з двома пасажирами в аеропорт.

У Сочі Собчак працювала ведучою на вечірці місцевого забудовника, де виступали Земфіра та Леонід Агутін.

Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. В результате погибла пассажирка Volkswagen, два человека пострадали.https://t.co/NsvwX5yesl pic.twitter.com/FjOU9BmIe2 — #говоритмосква (@govoritmsk) October 10, 2021

Нагадаємо, сьогодні в Росії розбився двомоторний літак з парашутистами на борту. За попередніми даними, 16 людей загинули та 7 отримали серйозні травми.

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