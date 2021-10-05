«Північний потік-2» почали заповнювати газом

У понеділок, 4 жовтня, російський концерн «Газпром» почав заповнювати газом першу нитку трубопроводу «Північний потік-2». Його будівництво було офіційно завершено 10 вересня. Проєкт став одним з найскандальніших у світі. США та низка країн Європи впевнені, що Москва буде використовувати «Північний потік-2» як ще один засіб тиску на Україну, а Євросоюз послабить свою енергетичну незалежність.

Технічно газопровід готовий до роботи. Однак для його запуску потрібно отримати офіційну сертифікацію від влади ФРН. Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало документи від «Газпрому» на початку вересня. У них компанія Nord Stream 2 AG позначена як незалежний газотранспортний оператор.

Агентство зажадало від Nord Stream 2 AG надати йому підтвердження того, що експлуатація газопроводу буде відповідати всім європейським нормам, повідомляє Reuters. Перш за все йдеться про питання рівноправного доступу до трубопроводу інших компаній та інтеграції його в німецький ринок.

Очікується, що заявка буде розглянута протягом чотирьох місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок має бути готовий після ще двох або чотирьох місяців. Це залежить від того, чи зажадають у Брюсселі додаткової інформації.

У Росії ж мають намір запустити газопровід в експлуатацію вже в нинішньому році. Представники Nord Stream 2 AG наполягають на тому, що газопровід «є повністю схваленим проєктом, реалізованим відповідно до національних і міжнародних вимог».

Федеральне мережеве агентство Німеччини попередило: «Експлуатація без відповідної сертифікації буде каратися штрафом».

Чим закінчиться це бюрократичне протистояння, сказати важко. Підготовка запуску «Північного потоку-2» проходить на тлі рекордно високих цін на газ в Європі. У вересні вони перевищили тисячу доларів за тисячу кубометрів, а запаси в європейських підземних сховищах газу досягли історичних мінімумів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Офісі президента вважають, що Москва вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

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