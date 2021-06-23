«Північний потік-2» загрожує безпеці України, — Блінкен
Вашингтон виступає проти появи у Москви нового важілю тиску на Європу у вигляді газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Reuters.
Російський газопровід «Північний потік-2» — геополітичний проект, реалізація якого загрожує безпеці України. Білий дім проти появи у Кремля з'явився ще одного важілю тиску на країни Європи, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.
За його словами, США необхідні гарантії, що РФ не буде використовувати газ як інструмент тиску на будь-яку з європейських держав.
«Наша мета, як і раніше, полягає в тому, щоб гарантувати, що Росія не зможе використовувати енергію в якості інструменту примусу, в якості зброї проти України або кого-небудь ще в Європі», — сказав Блінкен.
Нагадаємо, в Україні «Північний потік-2» вважають засобом гібридної війни проти Заходу.
Фото: gazeta.ru91
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter