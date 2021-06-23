Вашингтон виступає проти появи у Москви нового важілю тиску на Європу у вигляді газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Reuters.

Російський газопровід «Північний потік-2» — геополітичний проект, реалізація якого загрожує безпеці України. Білий дім проти появи у Кремля з'явився ще одного важілю тиску на країни Європи, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

За його словами, США необхідні гарантії, що РФ не буде використовувати газ як інструмент тиску на будь-яку з європейських держав.

«Наша мета, як і раніше, полягає в тому, щоб гарантувати, що Росія не зможе використовувати енергію в якості інструменту примусу, в якості зброї проти України або кого-небудь ще в Європі», — сказав Блінкен.

Нагадаємо, в Україні «Північний потік-2» вважають засобом гібридної війни проти Заходу.

Фото: gazeta.ru

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