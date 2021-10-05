Житель американського штату Флорида Шон Макмахон вирушив на рибалку разом з семирічним сином Доусоном на озеро, яке знаходиться біля їхнього будинку в місті Палм-Кост.

Гордий батько знімав, як хлопчик зловив на вудку великого окуня і витягнув його на берег. Однак раптово з озера вистрибнув алігатор. На щастя, хижак в першу чергу проявив інтерес до риби, яка билася на гачку. Він схопив улов Доусона і потягнув під воду — разом з вудкою, яку хлопчик розсудливо кинув і відбіг якомога далі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що американець зловив алігатора у сміттєвий бак.

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