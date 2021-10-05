26.45 / 26.65 30.62 / 30.98
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Алігатор відібрав у семирічного рибалки рибу та вудку — приголомшливе відео

9:34 5 жовтня 2021
Хлопчик з вудкою

Житель американського штату Флорида Шон Макмахон вирушив на рибалку разом з семирічним сином Доусоном на озеро, яке знаходиться біля їхнього будинку в місті Палм-Кост.

Гордий батько знімав, як хлопчик зловив на вудку великого окуня і витягнув його на берег. Однак раптово з озера вистрибнув алігатор. На щастя, хижак в першу чергу проявив інтерес до риби, яка билася на гачку. Він схопив улов Доусона і потягнув під воду — разом з вудкою, яку хлопчик розсудливо кинув і відбіг якомога далі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що американець зловив алігатора у сміттєвий бак.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Сватко

«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

договір

Трудові договори, відпустки та звільнення: що зміниться в Кодексі законів про працю

Тарифи на світло

Платити за світло доведеться «по повній»: стало відомо, для кого тариф на електроенергію залишиться високим

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков

Роман на «Танцях з зірками»: партнер Зарицької зізнався в почуттях до неї

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.