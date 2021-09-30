В американському штаті Флорида колишній військовослужбовець, 26-річний Юджин Боззі, виступив проти алігатора, озброївшись сміттєвим контейнером. Відео протистояння поширилося по соцмережах.

Рептилія підібралася до дому Боззі, і той злякався за своїх дітей. Перекинувши порожній сміттєвий бак, він почав рухати його в сторону хижака, заганяючи його в кут. Той поступово відступав. Зрештою, американець зумів стукнути алігатора кришкою бака. Той запанікував і сам забрався в контейнер, який Малик тут же перевернув — і тварина опинилася всередині.

Бранця випустили біля озера.

«Він був більшим за мене. Там були й діти інших людей. Спрацював військовий інстинкт — знаєте, «захищай за всяку ціну», — розповів місцевий герой виданню The New York Post.

Тепер Юджин хоче стати професійним фахівцем з вилову алігаторів і навіть оголосив збір грошей у мережі, щоб заснувати власний бізнес, який «забезпечить безпеку іншим сім'ям».

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Фото Pixabay

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