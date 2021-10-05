Меган Маркл після сварки подарувала Кейт Міддлтон золотий браслет, а принцу Гаррі перед весіллям знадобилися сеанси акупунктури

Відомий британський журналіст Ендрю Мортон, автор скандальної біографії принцеси Діани «Діана: Її правдива історія», оновив свою книгу про герцогиню Сассекську «Меган: Голлівудська принцеса», яка вперше була опублікована у квітні 2018 року — за місяць до весілля колишньої американської актриси Меган Маркл і принца Гаррі.

Як повідомляє видання The Mirror, біограф вніс цілий ряд нових подробиць, досі невідомих публіці, додавши до свого перевиданого твору додаткові шість глави. Так, він нагадав про сварку, яка сталася напередодні весілля Меган і Гаррі між Маркл та дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон. Жінки не зійшлися в думках з приводу вбрання дівчаток — подружок нареченої, серед яких була і дочка Кейт принцеса Шарлотта. Спочатку преса повідомляла, що Меган довела Кейт, яка нещодавно народила свою третю дитину і була у нестабільному емоційному стані, до сліз. Проте в інтерв'ю Опрі Уїнфрі Меган заявила, що все було навпаки — це її саму змусила плакати Міддлтон.

Як пише Мортон, попри сварку Меган після свого весілля подарувала Кейт гарний золотий браслет — на знак подяки за допомогу при підготовці весільної церемонії. Браслет був виробом ювеліра з Каліфорнії Лізетт Полні. Мортон назвав цей вчинок «елегантною пропозицією миру». Такі браслети Меган подарувала ще шістьом своїм близьким подругам.

Автор також пише, що у Кейт Міддлтон просто не було енергії для того, щоб після знайомства з Меган налагодити з нею контакт. У той час вона була вагітна принцом Луі, і вагітність протікала важко.

Автор також пише, що принц Гаррі перед весіллям дуже нервував. Йому навіть довелося пройти заспокійливі сеанси акупунктури. І все одно у нього відбувалися нервові зриви — подібні до того, коли його нареченій не надали на першу вимогу діадему для примірки. Він накричав на персонал — так що довелося втрутитися королеві Єлизаветі, яка поставила онука на місце.

Ендрю Мортон також повідомив, що Меган і Гаррі були дуже засмучені, коли на початку 2020 королева Єлизавета опублікувала офіційний знімок, де була зображена у тронному залі Букінгемського палацу з принцами Чарльзом, Вільямом і маленьким Джорджем — які займають, відповідно, перше, друге і третє місце в черзі на британський престол. Молодший син Чарльза та його дружина сприйняли це не як миле сімейне фото, а як завуальований натяк на те, що вони зайві, і їм немає місця в майбутньому монархії. Меган і Гаррі визнали це знаком того, що в палаці «змовилися проти них».

Автор також повідомляє, що принц Вільям був буквально приголомшений, коли дізнався, що Меган і Гаррі не збираються публічно оголошувати імена хрещених батьків свого первістка Арчі, який народився у травні 2019 року. На думку Вільяма, який звик до королівських традицій, слід було б назвати людей, яких обрали для того, щоб направляти і давати поради майбутньому принцу, що займає сьоме місце в черзі на престол. Однак Меган і Гаррі віддали перевагу приватності, пояснивши, що хрещені — просто їхні друзі, а не знаменитості або публічні персони.

Мортон також стверджує, що Меган і Гаррі вирішили покинути королівську сім'ю та Британію частково через «булінг» з боку Вільяма. Не наводячи подробиць, Мортон пише, що саме це стало однією з причин розколу між братами. Хоча Вільям і Гаррі раніше разом публічно спростували подібні чутки.

На думку Мортона, Гаррі був «головною рушійною силою» в погіршенні стосунків між Сассексами та королівською сім'єю, але саме Меган «прийняла удар на себе».

Маркл також вважала деяких членів королівської сім'ї «недружніми і заздрісними».

Як писали «ФАКТИ», Ендрю Мортон також вважає, що в шлюбі Гаррі і Меган «третьою зайвою» є покійна принцеса Діана.

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter