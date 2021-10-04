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Падіння Facebook: Марк Цукерберг збіднів відразу на 6,6 мільярда доларів

22:12 4 жовтня 2021
Цукерберг

Через глобальний збій у Facebook акції соціальної мережі на торгах 4 жовтня впали майже на 5%. Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив на цьому 6,6 млрд доларів і опустився в списку найбагатших людей світу, пропустивши вперед Білла Гейтса. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією MarketWatch, для акцій Facebook це найбільше падіння за день торгів. Гірше цього були лише торги 30 жовтня 2020 року, коли вартість акцій впала на 6,3%.

У рейтингу мільярдерів Bloomberg Цукерберг став втрачати позиції з середини вересня. За оцінками агентства, акції Facebook з того моменту знизилися на 15%, і активи засновника соціальної мережі, що раніше складали 140 млрд. доларів, впали відповідно.

Нагадаємо, в рейтингу Forbes за станом на кінець вересня Цукерберг займав п'яту позицію з активами 121,8 млрд доларів.

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