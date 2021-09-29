«Надішлю йому статую у вигляді цифри „2“ і срібну медаль»: Ілон Маск обійшов Джеффа Безоса в списку найбагатших людей світу

Авторитетний американський журнал Forbes оновив список найбагатших людей світу. На перше місце знову вирвався підприємець Ілон Маск, який днями розлучився зі своєю подругою Граймс, повернувшись в ряди найбажаніших парубків. Статок глави компаній SpaceX і Tesla перевищує 200 мільярдів доларів. Маск вже тимчасово ставав найбагатшою людиною в світі у січні цього року. У понеділок, 28 вересня, це сталося знову. Через зростання котирувань акцій Tesla Маск став багатшим відразу на 3,8 мільярда доларів. На момент закриття фондових ринків його статки становили 203,4 мільярда доларів.

Статок засновника Amazon Джеффа Безоса, який раніше вже теж перевалив за позначку в 200 мільярдів, дещо скоротився. Зараз він «коштує» 193,1 мільярда доларів і займає друге місце.

«Я відправлю Джеффрі Б. гігантську статую цифри „2“ разом зі срібною медаллю», — прокоментував Маск свою перемогу над конкурентом виданню Forbes.

На третьому місці зараз знаходиться французький бізнесмен Бернар Арно — свекор російської супермоделі Наталії Водянової. Найбагатшій людині в Європі, главі групи компаній LVMH (LVMH Moët Hennessy) та його сім'ї належать 174 мільярди доларів.

Четверте місце займає співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс, який колись довгі роки міцно утримував за собою титул найбагатшого на Землі. Тепер він істотно відстає від лідерів зі своїми 129,3 мільярда.

Замикає першу п'ятірку засновник Facebook Марк Цукерберг (121,8 мільярда доларів).

З українських мільярдерів найбагатшим є Ринат Ахметов (7,3 мільярда доларів). А «найбіднішим» з них — представник IT-сектора, співзасновник цифрового банку Revolut Влад Яценко (1,1 мільярда). У списку також значаться Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Петро Порошенко та Вадим Новинський.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Усик зробив ексклюзивний подарунок Ілону Маску.

225

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter